Cacique do Republicanos descarta aderir ao governo Lula: ‘não tem chance’

Presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira filiou nesta segunda-feira o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que estava no União Brasil e fez campanha para Lula nas últimas eleições.

Questionado nesta terça pelo Radar se a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também irá para a sua legenda, Pereira negou, dizendo que ela é deputada federal (licenciada) e tem fidelidade partidária. Esposa de Waguinho, ela pediu autorização ao TSE para se desfiliar do partido comandado por Luciano Bivar e esteve no evento da filiação do marido.

Caso o Tribunal Superior Eleitoral dê o aval para a mudança, o caminho natural para a ministra de Lula é migrar para o Republicanos. Mas, segundo Pereira, isso não quer dizer que o partido está se aproximando do governo.

“Não tem chance de virar base”, declarou o cacique.

