Caça F-5M da FAB cai em Natal; piloto se ejetou e foi resgatado

Um caça F-5M da Força Aérea Brasileira caiu em Natal durante um voo de treinamento nesta terça-feira. O piloto se ejetou e foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB.

Um caça F-5M da Força Aérea Brasileira caiu em Natal durante um voo de treinamento nesta terça-feira. O piloto se ejetou e foi resgatado por uma equipe de salvamento da FAB.

Em nota, a Aeronáutica informou que o militar direcionou a aeronave para uma região desabitada da capital do Rio Grande do Norte antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso.

“O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram”, informou a FAB.

Veja a seguir um vídeo do acidente publicado nas redes sociais:

https://twitter.com/JornaldoX/status/1848771477656768851

https://twitter.com/gatunopromos/status/1848780176924000277

https://twitter.com/fatoparlamento/status/1848771178896495041