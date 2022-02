‘Caberá aos perdedores respeitar as urnas’, diz Pacheco no Congresso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em discurso durante a abertura do Congresso nesta quarta, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) defendeu a garantia de integridade do processo eleitoral e a responsabilidade contra fakenews neste ano de eleições gerais.

“Caberá ao povo bem escolher seus representantes; aos vencedores, fazer de seu mandato um verdadeiro serviço; e aos perdedores, respeitar o resultado das urnas (…) Dos candidatos, acreditemos no debate de ideias, concretude de propostas e respeito às divergências; das instituições da República, esperemos a fiscalização e punição daqueles que atentem contra o processo eleitoral; do eleitor, roguemos senso crítico e responsabilidade para distinguir fatos verdadeiros das inaceitáveis fake news” disse durante a cerimônia.

Pacheco criticou, ainda, o voto que serve apenas para “evitar ou derrotar” candidatos por “mero preconceito ou rejeição” e assinalou que é papel do Congresso buscar substituir a polarização pela união nacional em prol do bem comum.