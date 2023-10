Atualizado em 5 out 2023, 17h20 - Publicado em 6 out 2023, 10h01

Wanderley Nunes, o cabeleireiro dos famosos e das cabeças mais ricas do país — com bilionários do agro e de diferentes estados na clientela –, acaba de concluir a venda do seu Studio W, no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Com bolso cheio, Wanderley vai abrir outro estabelecimento na Alameda Lorena, na capital paulista.