‘Cabaré pegou fogo’, diz filho de Lula sobre Bolsonaro e Michelle

Atualizado em 31 out 2022, 13h10 - Publicado em 31 out 2022, 12h52

Um dos filhos do presidente eleito neste domingo, Luis Cláudio Lula da Silva foi às redes sociais para ironizar a derrota de Jair Bolsonaro. Em uma publicação na manhã desta segunda, ele elencou uma série de momentos difíceis enfrentados pela sua família nos últimos anos, como a morte da ex-primeira-dama Maria Letícia, a morte do neto do ex-presidente Arthuzinho quando ele ainda se encontrava preso na carceragem da PF em Curitiba e a própria prisão do petista pela Lava-Jato, que ele classificou como “ilegal e imoral”.

Luis Cláudio disse que a sua família se manteve unida na dificuldade, algo que não ocorre agora com a família de Bolsonaro. Conforme veio a público nesta segunda, os perfis de Bolsonaro e de sua esposa Michelle não se seguem mais mutuamente nas redes sociais, o que gerou especulações de uma crise na família presidencial na sequência da derrota do presidente neste domingo.

O filho de Lula usou letras garrafais para destacar o suposto ambiente de discórdia que estaria instalado na família de Bolsonaro. Segundo ele, o clima é de “fogo no cabaré”. “E vocês NUNCA viram essa família em crise. Sempre andamos juntos, de mãos dadas, COMO UMA FAMILIA DEVE SER. Já a [família] do candidato da ‘família’… UMA DERROTA e o cabaré pegou fogo!!!”, disse ele.