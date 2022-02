Buser lidera queixas de passageiros de ônibus no Reclame Aqui

Em 2021, o cancelamento ou o atraso de viagens foi o principal fator de queixas relacionadas ao transporte rodoviário no Reclame Aqui, principal site brasileiro de reclamações sobre empresas.

A companhia no topo da lista da categoria ônibus rodoviário foi a Buser, plataforma de fretamento coletivo que registrou 2 845 queixas de consumidores em dezembro de 2021 — no consolidado do ano, as reclamações cresceram 141% na comparação com 2020.

Em seguida, dentro da categoria, aparecem as empresas Cometa e Gontijo, com 574 e 474 reclamações cada, respectivamente.

Entre os tipos de problema que mais causaram insatisfação dos consumidores desse serviço, destacam-se o descumprimento de horários marcados, com 1 937 reclamações, estorno do valor pago (952) e compras pela internet (788).

Empresas de ônibus têm encabeçado verdadeira guerra jurídica contra a Buser — que, entre vitórias e revezes na Justiça, mantém as atividades em vários estados.

As grandes companhias apostam no novo marco do setor de transporte rodoviário, sancionado em janeiro deste ano, para frear a expansão da concorrente. As regras aprovadas preveem mais restrições à flexibilização na prestação de serviços de viagens.

De olho nesse cenário, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro afirmou recentemente que “não dará sossego” à Buser. O órgão diz ter intensificado ações de fiscalização nos ônibus de aplicativos.