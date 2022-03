Buscas por Milton Ribeiro disparam no Google

As buscas no Google pelo nome de Milton Ribeiro dispararam nos últimos dias depois que foram reveladas suspeitas do funcionamento de um balcão de negócios dentro do MEC para favorecer pastores evangélicos ligados ao agora ex-chefe da pasta– ele pediu demissão na segunda.

No acumulado dos últimos sete dias, quando o esquema começou a ser tornado público pela imprensa, as consultas pelo nome de Ribeiro cresceram 1.850% em relação às realizadas nos sete dias anteriores. O interesse do público levou o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro a ser um dos cinco assuntos de política de maior crescimento do Google no Brasil.

As pesquisas pelo ministro demitido cresceram 500% no período de 24 horas entre segunda e terça em relação ao apurado de domingo para segunda. O DF é o local do país com o maior interesse em Ribeiro. As buscas na capital foram o dobro da média do país nos últimos sete dias.