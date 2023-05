Bruno Dantas lança candidatura a órgão da ONU

Presidente do TCU, Bruno Dantas lançou nesta semana sua candidatura à Junta de Auditores da ONU e mostrou que tem prestígio dentro e fora do governo Lula.

Além de todos os ministros do tribunal, o evento no Itamaraty teve presença do chefe da Casa Civil, Rui Costa, do chanceler, Mauro Vieira, e do ministro da AGU, Jorge Messias.

O lançamento do nome de Dantas para o organismo internacional contou ainda com a presença de 54 embaixadores de outros países.

Em tempo, Dantas é cotado para uma das vagas que Lula terá no STF neste ano.