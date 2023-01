Bruno Blatt deixa presidência da Qualicorp; Elton Carluci assume

A administradora de benefícios Qualicorp anunciou nesta segunda que, depois de concluir um ciclo de três anos, Bruno Blatt deixará a presidência da empresa para ser sucedido pelo vice-presidente Comercial, Inovação, Novos Negócios e Tecnologia, Elton Carluci.

O novo presidente da companhia começou na empresa há 20 anos como office-boy e estava, há algum tempo, sendo preparado para sucedê-lo. Carluci foi um dos responsáveis pelo aumento no número de parcerias com operadoras de planos de saúde. Hoje, a Qualicorp oferece produtos de mais de 100 operadores de saúde.

A Qualicorp também anunciou alterações no seu conselho de administração, com a renúncia de três nomes indicados pela Rede D’Or: Heráclito de Brito Gomes Júnior (presidente), Mauro Teixeira Sampaio e Martha Maria Soares Savedra.

No lugar deles, foram eleitos três conselheiros independentes: Ricardo Saad (ex-executivo com carreira histórica dentro do Grupo Bradesco Seguros) e João Mendes e Rodrigo Pavan, sócios executivos da Prisma Capital. Com a mudança, o economista Murilo Ramos Neto, que estava na vice-presidência, assume a presidência do Conselho.