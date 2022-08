Bruno Blatt, da Qualicorp, já faz planos para 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Qualicorp acaba de inaugurar a Casa do Cliente no coração da cidade de São Paulo: a Avenida Paulista. No espaço criado para facilitar o atendimento aos consumidores de planos de saúde da administradora de benefícios, os clientes têm acesso a diversos serviços: desde a negociação de mensalidades até a portabilidade de planos.

“Neste local, eles encontrarão um atendimento altamente especializado, qualificado e resolutivo, com o carinho para resolver demandas e oferecer serviços que reforçam nosso compromisso com o acesso à saúde de alta qualidade”, diz Bruno Blatt, CEO da Quali.

“Pessoalmente tenho visitado as unidades da Quali para garantir que nosso atendimento seja uma experiência de valor. Esse tem sido o nosso foco neste segundo semestre de 2022 e para 2023: estreitar ainda mais o nosso relacionamento com os clientes”, segue Blatt.