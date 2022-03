Briga entre conselheiros no Cade ganha novo capítulo

Depois do entrevero registrado na sessão do Cade nesta quarta-feira, em que os conselheiros trocaram acusações e levantaram suspeitas de irregularidades na análise da venda da Oi Móvel para outras concorrentes — eles analisavam os embargos de declaração contra a decisão proferida, em fevereiro, sobre a venda da Oi Móvel para Tim, Claro e Telefônica Brasil –, a corregedoria do órgão deve entrar no caso.

Não, claro, para investigar as suspeitas levantadas pelos conselheiros Luis Henrique Braido e Sergio Costa contra Lenisa Prado e Luiz Hoffmann. O Cade pode abrir processo administrativo contra os dois conselheiros que, na avaliação de integrantes do órgão, feriram dois artigos da Lei 8.112/1990 (institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União), que falam sobre obrigações de tratar com urbanidade as pessoas no funcionalismo e estipulam punições a quem “promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição”.