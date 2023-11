BRB avança na liberação de crédito para construção civil

Em cinco anos, o volume de financiamentos a incorporações imobiliárias no Banco de Brasília, comandado por Paulo Henrique Costa, cresceu 5.149%, passando de 32,4 milhões de reais, em 2018, para 1,7 bilhão de reais, em 2023 – até o mês de outubro –, segundo dados divulgados pela instituição financeira ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal.

De janeiro a outubro deste ano, os financiamentos a incorporações imobiliárias já responderam por 47,16% do total de créditos imobiliários contratados. O restante ficou com aquisição (compra e venda). A expectativa é que este ano o banco bata novo recorde no volume de contratações imobiliárias, considerando a tendência de crescimento registrado.

Incorporações imobiliárias são os condomínios residenciais, comerciais ou mistos, shoppings e demais empreendimentos em construção. Somente no Distrito Federal, de acordo com o Sinduscon-DF, a cada dez empreendimentos financiados, sete conseguiram crédito junto ao BRB.

“O BRB tem sido um grande parceiro do setor produtivo e vetor de estímulo à economia do DF. Quanto mais o mercado fica aquecido, mais o setor tem a oportunidade de gerar empregos, impostos e movimentar toda cadeia econômica”, diz o presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Valadão Júnior