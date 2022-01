Brasileiros seguem descrentes com a economia, diz Ipespe

A nova pesquisa eleitoral do Ipespe, divulgada nesta quinta-feira e que coloca Lula com 44% das intenções de voto contra 24% de Jair Bolsonaro, mostrou também que o brasileiro segue descrente com os rumos da economia, apesar do pagamento em janeiro do novo lote do Auxílio Brasil.

Segundo o levantamento, 65% dos ouvidos acham que a economia está no caminho errado. O indicador ficou estável em relação aos 66% registrados no início do mês.

No início do ano passado, o indicador rompeu pela primeira vez a marca de 60% da população, com 63% dos ouvidos em março de 2021 com a opinião de que a economia vai no caminho errado. A partir daí o percentual só fez subir, até novembro e dezembro do ano passado, quando chegou a 69%.

Atualmente, apenas 26% dos brasileiros acham que a economia está no caminho certo. Esse indicador também ficou estável em relação ao começo de janeiro.