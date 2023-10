Brasileiros pessimistas com rumo do país superam otimistas, diz Quaest

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 25 out 2023, 08h09 - Publicado em 25 out 2023, 08h01

A nova rodada da pesquisa Genial Quaest mostra forte queda no otimismo dos brasileiros com os rumos do país sob o comando de Lula.

O levantamento mostra que 49% dos entrevistados acreditam que o Brasil está indo na direção errada. Os que dizem que está na direção certa somam 43%.

Em agosto, a situação era outra: 46% dos entrevistados estavam otimistas com o rumo do país enquanto 41% citavam avaliação pessimista.

A exemplo da popularidade de Lula, a falta de confiança em relação ao rumo do país cresceu em todas as regiões do país.

Quando listam notícias negativas que ouviram nos últimos meses sobre o governo Lula, a maioria cita a posição brasileira no conflito em Gaza, diz que o governo “não faz o que promete e é corrupto” e que Lula “viaja demais”.

O levantamento ouviu 2.000 brasileiros entre os dias 19 e 22 de outubro e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

