Brasileiros estão otimistas com promessa de inflação baixa, diz pesquisa

A perspectiva dos brasileiros em relação ao país melhorou com a melhora no ambiente econômico, mostra a última edição da pesquisa RADAR FEBRABAN, da Federação dos Bancos com o Instituto Ipespe.

Segundo os dados, a percepção sobre aumento dos preços, no segundo quadrimestre, é o menor percentual da série histórica. Em relação com dezembro de 2022, o percentual dos que apontam diminuição da inflação e dos preços, passou de 10% para 20%, em agosto deste ano.

“Os resultados refletem em grande medida o ambiente econômico favorável apontado nas últimas avaliações e projeções divulgadas, que indicam desaceleração da inflação, redução da taxa de juros, queda do desemprego, aumento do consumo e adesão às medidas para redução do endividamento”, analisa o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESPE.