Brasileiros estão mais atentos com as fake news, diz pesquisa

Uma pesquisa da Walk The Talk, empresa de tecnologia que utiliza big data para levantamentos sobre a percepção dos consumidores em relação a práticas de ESG, identificou que a maioria dos brasileiros está mais atenta ao compartilhamento de notícias falsas e desinformação atualmente.

Segundo a pesquisa, que ouviu 4.100 pessoas em março passado, 56% tiveram mais atenção sobre o conteúdo que recebe via redes sociais para evitar a difusão de fake news no último ano. O levantamento mediu os hábitos no país em questões sociais e ambientais e perguntou quais ações as pessoas tomaram recentemente.

O cuidado com as fake news foi a segunda medida mais apontada. A primeira também é um sinal dos tempos– 57% disseram que reduziram o consumo de energia como forma de economizar dinheiro. Outros 54% disseram separar o lixo doméstico para reciclagem e 52% reduziram consumo de água também para baixar os gastos de casa. Os respondentes puderam escolher mais de uma medida e por isso os percentuais não somam 100%.

A ação menos tomada pelos brasileiros foi doar dinheiro para proteger o meio ambiente (9%) e envolver-se diretamente como voluntário nas causas ambientais (10%) e sociais (14%). A Walk The Talk ouviu pela internet pessoas entre 16 e 54 anos de idade das classes A, B e C nas cinco regiões do país.

