Brasileiros confiam mais em bancos do que em governos, mostra pesquisa

A Ipsos, especialista em pesquisas de mercado, divulgou nesta semana uma pesquisa sobre a confiança das populações de 21 países em 11 “setores de serviço”. O estudo permite comparações interessantes sobre as convicções dos brasileiros.

Entre os entrevistados do país, 30% disse confiar nas instituições bancárias, mas apenas 19% nos governos. A administração pública também fica atrás das plataformas de redes sociais, que têm a confiança de 25% dos brasileiros.

O levantamento foi feito entre 26 de agosto e 9 de setembro do ano passado. Foram consultadas 16.017 pessoas de 16 a 74 anos.

Cerca de 1.000 cidadãos responderam o questionário na Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. Já na África do Sul, Argentina, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Hungria, Índia, Polônia, Suécia e Turquia foram obtidas, aproximadamente, 500 respostas.

A margem de erro é de 3,5% nos países com 1.000 respostas e de 5%, nos países com 500 respostas.

O instituto alerta que na África do Sul, Árabia Saudita, Brasil, China, Índia e Turquia as respostas produzem a amostra da população “mais urbana, educada e com rendas maiores do que a maioria dos cidadãos”.