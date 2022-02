Brasileiro vira diretor de fundo dos EUA ligado ao Porto do Açu

Flavio Valle, VP do Grupo Prumo Logística, acaba de assumir o cargo de diretor do fundo norte-americano EIG Global Energy Partners, que controla o grupo.

A Prumo é a holding responsável pelo desenvolvimento do Porto do Açu. Localizado no norte do Rio de Janeiro, o Açu é o único porto totalmente privado capaz de receber grandes embarcações e por onde passam 25% das exportações de óleo e gás do Brasil.