Brasileiro está mais confiante em manter emprego, diz Ipespe

A pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta mostra que os brasileiros estão mais confiantes nas perspectivas de trabalho no Brasil — 65% afirmam ver como “grande ou muito grande” a chance de manterem o emprego nos próximos seis meses. Na última sondagem, de 27 de janeiro, o índice era de 60%.

Aqueles que consideram “pequena ou muito pequena” a possibilidade de permanecerem empregados caiu de 33% para 27%.

Também teve leve melhora a avaliação sobre o endividamento no semestre — caiu de 32% para 30% o índice daqueles que creem que as dívidas irão “aumentar ou aumentar muito”.

A pesquisa Ipespe da primeira quinzena de fevereiro foi realizada entre os dias 7 e 9, com 1 000 entrevistados de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3.2 pontos percentuais para mais ou para menos.