Brasil vai tentar atrair turistas para Belém durante a COP do Azerbaijão

Sem Lula na COP29, por conta do acidente doméstico do último dia 19, o governo vai montar um grande estande do Brasil no Azerbaijão para promover a “COP da Floresta”, que acontecerá no ano que vem, em Belém, com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino.

O espaço de 200 m² terá palestras sobre turismo sustentável e reuniões com investidores e ficará localizado na zona verde (green zone) do evento em Baku, entre os dias 11 e 22 deste mês.

O objetivo do Ministério do Turismo é apresentar a capital paraense aos cerca de 50.000 participantes do mais importante encontro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima.

No estande, Celso Sabino falará sobre os preparativos do país para sediar o evento em 2025. Também estão previstas palestras sobre turismo sustentável e reuniões com potenciais investidores, além da exibição de vídeos promocionais sobre o Brasil, com destaque para a Amazônia.