Brasil vai receber 500 mil testes rápidos de Covid-19 nos próximos dias

O Brasil receberá quase meio milhão de testes rápidos de Covid-19. O carregamento do produto, trazido pelo Grupo Stra ao país, deve embarcar em breve na Ásia e chegar dentro de duas semanas, antes do Ano Novo Chinês, comemorado entre os dias 1º e 6 de fevereiro.

Para se ter uma ideia, um levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias mostrou que o número de testes de Covid-19 feitos nas farmácias do país bateu o recorde diário no dia 12 de janeiro, com 86.300 exames realizados.