Brasil vai ceder visto humanitário por seis meses a refugiados da Ucrânia

O governo brasileiro vai conceder visto temporário de acolhida humanitária autorizando residência no país a refugiados ucranianos e apátridas afetados pelo conflito no país do leste europeu.

De acordo com portaria publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a medida entra em vigor nesta quinta-feira, 3, e as concessões serão emitidas até 31 de agosto deste ano — a duração de cada uma pode chegar a dois anos.

Para solicitar o visto temporário, o requerente precisa apresentar à autoridade consular: documento de viagem válido, formulário de solicitação de visto preenchido, comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro e atestado de antecedentes criminais expedido pela Ucrânia ou, na impossibilidade de sua obtenção, declaração de ausência de antecedentes criminais em qualquer país.

De forma excepcional, diz a portaria do governo brasileiro, o visto poderá ser concedido mediante consulta à Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ainda que diante da ausência de algum ou alguns dos documentos exigidos.

Mais informações podem ser consultadas no site da Polícia Federal brasileira: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao.