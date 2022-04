Brasil terá unidade internacional de combate ao tráfico de pessoas

O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, assinou nesta sexta-feira (8/4), em Bogotá, juntamente com o presidente da Ameripol, Andes Severino, acordo que prevê a criação e instalação, no Brasil, do Centro Internacional Especializado no Combate ao Contrabando de Migrantes e Tráfico de Pessoas.

O centro internacional é um projeto da Polícia Federal que reunirá 18 policiais de vários países no combate aos crimes que mais crescem no planeta: o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes.

A estrutura do centro será montada no Rio de Janeiro, sob a coordenação da PF, e contará com computadores, telões, acesso a banco de dados multinacionais e outras ferramentas que facilitarão as investigações das organizações criminosas.

O intercâmbio dos investigadores de vários países, trabalhando, lado a lado, física e virtualmente, será a chave para a eficácia das ações que exigem agilidade no resgate das vítimas e no monitoramento de seus fluxos migratórios. Haverá ainda atividades de prevenção aos crimes e capacitação dos policiais na temática.