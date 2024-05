Brasil tem hoje 1.847 cervejarias, revela o Anuário da Cerveja

Nesta quarta, o Ministério da Agricultura divulgará o Anuário da Cerveja, com dados sobre a evolução do setor no ano passado. De acordo com o documento, o país tem 1.847 cervejarias registradas, um aumento de 6,8% sobre 2022.

Ou seja, existem 771 municípios brasileiros com pelo menos uma cervejaria registrada. O estado com maior número de cervejarias registradas é São Paulo, com a marca de 410 estabelecimentos.

“O setor está se expandindo e gerando emprego e renda no Brasil. Neste momento é importante termos políticas públicas que nos permitam continuar contribuindo positivamente para a economia nacional”, diz o presidente do Sindicato da Indústria da Cerveja, Márcio Maciel.