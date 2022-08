Brasil receberá visita de economista Prêmio Nobel da Paz

O economista britânico Benny Dembitzer, Prêmio Nobel da Paz em 1985, vem ao Brasil para uma série de palestras nas instituições da Ânima Educação – uma organização privada de ensino superior.

Especialista em economia de países em desenvolvimento, o professor do University College London estará no UniCuritiba no dia 1º de setembro, às 19h, para discutir os reflexos da globalização, efeitos do capitalismo, vulnerabilidade social e as ameaças que colocam em risco o futuro da humanidade.

Com o apoio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a palestra “Recuperando o nosso planeta: cenários futuros e mudanças globais – economia, sociedade e meio ambiente” será apresentada também na UniRitter, em Porto Alegre (29/08); UniSul, em Florianópolis (30/08); UniSociesc, em Joinville (31/08) e Universidade São Judas, em São Paulo (05/09).

Benny Dembitzer era diretor europeu da Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear quando ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1985. Dirigiu o Fundo de Pesquisa e Investimento para o Desenvolvimento da África na década de 1970; foi conselheiro sobre o desenvolvimento industrial da Conferência de Coordenação de Desenvolvimento da África Austral e, ao longo dos anos, trabalhou em 35 países na África e na Ásia.