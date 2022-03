Brasil pode ter soldados na Ucrânia? Saiba em que situação

A cúpula militar do governo de Jair Bolsonaro tem sido bombardeada com perguntas sobre a posição brasileira na guerra da Ucrânia. Uma das mais recorrentes trata da participação de tropas brasileiras no conflito, dado que Bolsonaro se aproximou de Vladimir Putin.

Uma fonte do Comando do Exército, ouvida pelo Radar, explica que é remota a possibilidade de tropas serem enviadas à Ucrânia. O Brasil só se envolveria no conflito se fosse chamado pelo Conselho de Segurança da ONU a fazer parte de uma força de paz na região. Os militares brasileiros já participam de forças assim em diferentes cantos do mundo.

Para uma força de manutenção da paz ser criada, no entanto, é preciso que os países que integram o conselho aprovem, o que dificilmente ocorreria no caso da Rússia. No Exército, a ordem é deixar o tema para o Itamaraty, já que a força não tem tantos negócios com os russos que justifiquem uma atuação mais direta no assunto.