Brasil lidera ranking de digitalização de pequenos negócios

Atualizado em 16 out 2023, 21h13 - Publicado em 17 out 2023, 10h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 16 out 2023, 21h13 - Publicado em 17 out 2023, 10h30

As pequenas empresas da Indústria do Brasil lideram uma lista de transformação digital em três estágios: conscientização, implementação e manutenção. Os dados são da pesquisa “Fomentando a transformação digital empresarial em pequenas empresas por meio de políticas nacionais: um benchmarking internacional” do Sebrae RS.

O estudo tem parceria com o Núcleo de Engenharia Organizacional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido) e será detalhado na Mercopar, feira de inovação que inicia nesta terça-feira na Serra Gaúcha.

“Esse estudo é o ponto de partida para a criação de uma plataforma internacional de contato e de cooperação entre instituições que têm por objetivo auxiliar no aumento de produtividade de pequenas empresas”, disse o especialista em competitividade industrial do Sebrae RS, Leonardo Ritta.

Além do Brasil, o levantamento analisou a digitalização de pequenas empresas na Rússia, Índia, China, África do Sul, Alemanha, Argentina, México, Tunísia e Colômbia.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga