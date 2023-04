Brasil lidera 72% do e-commerce entre América Latina e Europa, diz estudo

A provedora de meios de pagamento, Nuvei, fez um levantamento sobre o potencial de venda do e-commerce, em 2023, entre países da América Latina e Europa. A estimativa é que, neste ano, as empresas europeias comprem 1 bilhão de dólares de sul americanos. O Brasil representa 72% das transações, seguido pelo México, responsável por 20% do valor gasto pelos europeus na América Latina.

“A rápida transformação digital no mercado de meios de pagamentos, a alta taxa de aceitação do Pix e o avanço do uso dos smartphones têm contribuído para o avanço do e-commerce da Europa com a América Latina”, avaliou Rafael Lavezzo, vice-presidente sênior Comercial da Nuvei para a América Latina.