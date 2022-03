Brasil está pronto para nova guerra mundial, diz Paulo Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Paulo Guedes discursou há pouco durante um evento no Palácio do Planalto e exaltou a situação econômica do Brasil, que segundo ele estaria preparado para uma nova guerra mundial.

Ele descrevia a “guerra sanitária” do governo Bolsonaro contra a pandemia da Covid-19 quando disse que o país já está pronto para outra briga, e se confundiu prevendo a suposta resistência à 2ª Guerra Mundial — ocorrida entre 1939 e 1945.

“A calamidade foi terrível. Foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. E o Brasil é duro na queda, porque o Brasil caiu, levantou, tá em pé, já sacudiu e tá mais arrumado do que o pessoal lá fora. Nós estamos com o déficit zerado. Nós estamos prontos pra outra briga. Se vier a 2ª Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo, nós vamos expandir de novo, porque nós estamos com o déficit zerado”, declarou Guedes.