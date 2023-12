Brasil está acima da média mundial de consumo de música, aponta pesquisa

Um estudo realizado com mais de 43.000 pessoas em 26 países apontou que os brasileiros ouvem música 24,9 horas por semana, marca superior à média mundial, de 20,7 horas semanais.

O relatório “Engaging with Music 2023” foi produzido pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, a IFPI, que representa a indústria da música gravada em todo o mundo. No Brasil, a Pro-Música, entidade que reúne as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país, divulgou um recorte sobre o cenário brasileiro.

A pesquisa identificou que houve um aumento no tempo em que as pessoas passam ouvindo música por semana (que, em 2022, foi de 20,1 horas). O crescimento neste ano representou 13 músicas adicionais de três minutos por semana neste ano, em média.

Veja a seguir algumas conclusões da pesquisa no Brasil:

82% do público acha que existem mais formas de ouvir música agora do que nunca;

Os brasileiros usam, em média, nove métodos diferentes para consumir música;

Mais de 10 gêneros musicais são ouvidos no Brasil, em média (no mundo, são mais de oito);

83% dos entrevistados dizem que a música é importante para a saúde mental (são 71% no mundo);

47% dos brasileiros ainda consume música através de métodos ilegais ou não licenciados (são 29% no mundo).

Os dados se baseiam em trabalho de campo realizado entre agosto e outubro de deste ano, com usuários de internet e fãs de música com idades entre 16 e 64 anos.

