Brasil vai enviar missão humanitária à Bolívia para combater incêndios

O Brasil decidiu enviar uma missão humanitária à Bolívia para ajudar a combater os incêndios florestais que atingem a faixa de fronteira comum entre os dois países, ameaçando atingir o o Pantanal brasileiro. O grupo será coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, e chefiada por especialista em desastres do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Segundo o governo brasileiro, a missão será integrada por 37 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e por 25 membros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Um escalão avançado partiu para a Bolívia na quinta-feira, para se juntar às forças bolivianas, na cidade de San Ignacio de Velasco, no Departamento de Santa Cruz.

O comando da missão atuará em estreita coordenação com o Ibama e o ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

“Serão feitos sobrevoos e analisados mapas satelitais para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, a serem extintos em operações conjuntas. Além de contribuir para combater os incêndios no lado boliviano da fronteira, a missão conjunta terá caráter preventivo, para evitar que novos focos de incêndio atinjam o território brasileiro”, informou o governo federal.

Dos 112 incêndios registrados nas últimas semanas na região do Pantanal, 18 estão ativos, 23 estão controlados pela força-tarefa liderada pelo Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo, ligado ao Ibama, e 71 já foram extintos.