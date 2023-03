Brasil e Reino Unido fecham acordo para plataforma que facilita exportação

Com investimento de 27 milhões de reais na facilitação do comércio entre Brasil e Reino Unido, os países acertaram nesta semana a criação de uma plataforma digital para facilitar a exportação para micro, pequenas e médias empresas brasileiras. As medidas são dedicadas a serviços de capacitação empresarial, inteligência de mercado, seguro de crédito e logística.

A principal entrega foi a plataforma das MPMEs, que será fonte de informações para serviços prestados a empresas que já exportam ou querem exportar. O governo também digitalizou e automatizou a autoavaliação da maturidade das exportações, também por meio da plataforma, que será operada pela ApexBrasil.

Os protocolos para transferência de tecnologia para a gestão da ferramenta e do serviço de autoavaliação das empresas foram assinados em evento na Embaixada Britânica, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a ApexBrasil e o Ministério das Relações Exteriores e Desenvolvimento do Reino Unido.

Para isso, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a ApexBrasil assinaram, durante o evento, ocorrido na Embaixada Britânica, protocolos adicionais com o Ministério das Relações Exteriores e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) para transferência de tecnologia que permitirá assumir a gestão da ferramenta e do serviço de autoavaliação da maturidade das exportações.