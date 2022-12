Brasil e Portugal são os favoritos nas casas de apostas da Copa do Catar

Nas casas de apostas online para jogos da Copa do Mundo do Catar, Brasil e Portugal são os favoritos para vencerem os seus jogos da fase das quartas de final, que ocorrem nesta sexta-feira e sábado.

Levantamento em três casas de apostas– Galera.bet, Esportes da Sorte e Casa de Apostas– indicou que o Brasil é o favorito entre as oito equipes nesta fase da competição. A cada 1 real apostado no Brasil no jogo desta sexta contra a Croácia, o retorno é de 1,38 real em caso de vitória verde amarela.

Já apostas no azarão da partida, no caso a Croácia, têm retorno bem maior, de 8,35 reais para cada real investido. O empate entre as seleções pagará 4,86 para cada real apostado. No mundo das apostas, quanto mais favorita é uma equipe, menor é o retorno do valor investido em sua vitória. O Brasil é, portanto, o que, em caso de vitória, menos renderá dinheiro aos apostadores que acertarem o resultado.

No jogo próximo jogo da Argentina, que enfrenta a Holanda também nesta sexta, a relação das apostas é de 2,26 reais para cada 1 real apostado na seleção latino-americana contra 3,41 reais em caso de vitória da seleção europeia. O empate paga 3,19 reais para cada real apostado.

Na outra ponta da chave, nos jogos deste sábado, a aposta de 1 real em Portugal devolve 1,70 real em caso de vitória sobre o Marrocos. Caso os marroquinos vençam, a aposta na zebra retornará 5,38 reais para cada real gasto. Em caso de empate, a relação é de um para 3,64.

No jogo da Inglaterra contra a França, os britânicos são considerados os azarões nas casas de apostas. Uma vitória francesa pagará 2,41 reais para cada 1 real apostado enquanto em caso de vitória dos ingleses a relação é de 3,02 reais. O empate pagará 3,28 para cada real apostado.

