Brasil avança para integrar fórum internacional ligado à OCDE

Uma troca de cartas entre o secretário-geral do Fórum Internacional de Transporte, Young Tae Kim, e o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, coloca o Brasil mais perto de integrar em definitivo a organização. Esse é um passo considerado importante no processo de adesão plena à OCDE.

O ITF é um organismo internacional especializado em transporte, abrangendo todos os modais. Integrado à OCDE, o organismo atua como um um “think tank” politicamente autônomo em questões relativas ao setor e é, atualmente, composto por 64 países membros.

Após se reunir com representantes da ITF na Europa no início do mês, Sampaio enviou uma carta de interesse em 14 de julho à organização, destacando a intenção do Brasil de se tornar membro pleno do Fórum.

As atuais prioridades brasileiras em termos de políticas públicas para o setor de transporte, segundo Sampaio, estão muito alinhadas com as do ITF. Também afirmou que o Brasil está empenhado em diversificar sua matriz de transportes e que, atualmente, o país implementa um grande programa de investimentos visando a expansão da infraestrutura do setor, especialmente por meio de PPPs.

Na resposta, Tae Kim manifestou “apreço” pelo interesse brasileiro. “Em nome de todos os membros da ITF, acredito poder dizer sem hesitação que a participação do Brasil como observador da ITF desde 2020 foi muito apreciada. Agora aguardo ansiosamente a perspectiva de o Brasil ocupar um assento entre os membros da ITF”, escreveu o secretário-geral na carta ao ministro.

A solicitação do Brasil será debatida em uma reunião do Conselho de Administração de Transportes do Fórum em 26 e 27 de outubro.