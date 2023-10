Brasil abriu 211 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro

Giro VEJA - 30 de outubro

Israel cerca Gaza com ataques aéreos e terrestres contra o Hamas

Tropas e tanques de Israel atacaram a principal cidade do norte de Gaza, três dias depois de terem iniciado uma grande ofensiva terrestre na região. Os militares afirmam ter matado quatro importantes lideranças do grupo militante palestino Hamas e atingiram mais de 600 alvos militantes nos últimos dias. O aumento dos ataques a Gaza e a discussão sobre a meta fiscal para o ano que vem no Brasil são o tema do Giro VEJA.