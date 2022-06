Braga Netto vai a BH para encontros com empresários e prefeitos

Assessor especial do Planalto e cotado para vice do presidente nas eleições, Walter Braga Netto foi destacado por Jair Bolsonaro para viajar a Belo Horizonte nesta quinta-feira e participar de uma série de agendas na capital mineira.

O general se reunirá com empresários na FIEMG para apresentar realizações do governo no estado e para ouvir as demandas do empresariado mineiro.

No final da tarde, Braga Netto representará Bolsonaro na posse da nova diretoria da Associação Mineira de Municípios que deve reunir a maioria dos 853 representantes de prefeituras do estado.