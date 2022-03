Braga Netto não é o vice ideal para Bolsonaro, diz Malafaia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As principais lideranças evangélicas que hoje dão suporte ao governo de Jair Bolsonaro (PL) não estão articuladas em torno de um nome específico para o cargo de vice na chapa que o presidente tentará a reeleição.

O nome do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, que atualmente é o principal na bolsa de apostas para o cargo, não desperta o entusiasmo de figuras do meio como Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo que é atualmente um dos principais aliados de Bolsonaro.

O religioso diz que não tem nada contra Braga Netto, mas diz que o vice ideal seria uma pessoa do meio político e não mais do meio militar, como na eleição de Bolsonaro em 2018 com o general Hamilton Mourão.

“O rio não passa duas vezes no mesmo lugar. O presidente já precisou de um general para dar segurança à sua candidatura. O momento agora é outro. Eu respeito muito o Braga Netto. Ele se mostrou um bom ministro e uma pessoa leal, mas o Bolsonaro precisa ter agora ao seu lado alguém que agregue capital político. O nome ideal seria do sudeste ou do nordeste. Essa é uma opinião pessoal minha”, disse o pastor.