Braga Netto explica por que focou em Minas Gerais no segundo turno

Atualizado em 27 out 2022, 18h05 - Publicado em 27 out 2022, 18h02

Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto foi entrevistado na tarde desta quinta pela Rede Mais, uma afiliada da Record em Minas Gerais. Nascido em Belo Horizonte, o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa praticamente se mudou para o estado neste segundo turno. Só nesta quinta, sua agenda de campanha previa a passagem por quatro cidades mineiras.

Questionado se esperava que a disputa fosse intensa como está sendo, Braga Netto respondeu que está aprendendo durante a própria campanha e explicou por que focou seus esforços em Minas, cumprindo uma missão dada por Bolsonaro.

“Eu estou aprendendo na campanha. Realmente o ritmo é muito intenso e eu me dediquei mais a Minas por ser mineiro e pela importância que Minas tem por ser o segundo colégio eleitoral do Brasil. E como nós não conseguimos mostrar tudo o que foi feito para as regiões aqui da área, o presidente mesmo me pediu que eu me dedicasse mais aqui”, afirmou o candidato a vice, vestido com uma camisa da Seleção brasileira.

O ex-ministro disse que deve continuar em Minas nesses últimos dias antes do segundo turno, com a exceção de um “encontro com alguns formadores de opinião” no Rio de Janeiro.

Para Braga Netto, a esperança da virada sobre Lula tem que passar pelo estado, e o grande trunfo da campanha do presidente é a força do governador Romeu Zema (Novo), que foi reeleito no primeiro turno e declarou apoio a Bolsonaro.

No último dia 2, o petista teve 563.307 votos a mais que o candidato do PL. Geralmente, quem ganha em Minas, também vence a eleição nacional.

