Braga começa a debater reforma tributária com especialistas no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CCJ do Senado vai começar, nesta terça, um ciclo de oito audiências públicas para discutir o texto da reforma tributária, relatada na Casa pelo senador Eduardo Braga.

O primeiro debate terá a participação de integrantes da academia, de figuras do governo Lula e economistas que tentarão estabelecer um diagnóstico sobre os objetivos e principais conceitos da proposta que altera o sistema tributário em discussão no Parlamento. Braga deseja votar o texto da reforma na comissão em 4 de outubro, ao fim do ciclo de palestras.

Nesta primeira rodada foram convidados: o secretário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, o presidente da Instituição Fiscal Independente, Marcus Pestana, o secretário do Ministério do Planejamento, Sérgio Pinheiro Firpo.

Também devem participar o professor da USP Heleno Torres, a professora de Direito Tributário na Universidade de Leeds (Reino Unido) Rita de La Feria, a coordenadora do Insper, Vanessa Canado, e o ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel.