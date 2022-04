Bradesco Saúde alcança 127 mil beneficiários de planos com foco em PMEs

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Bradesco Saúde encerrou o ano passado com 127 mil usuários de seus planos de saúde de cobertura regional, com foco em pequenas e médias empresas. São produtos que se diferenciam dos de cobertura nacional e têm como objetivo ampliar capilaridade da operadora para o interior do país.

Em 2021, a Bradesco Saúde registrou aumento de 48% no número de empresas clientes contratantes deste segmento nas 18 regiões em que eles estão presentes. A ideia é oferecer coberturas que se ajustem às realidades locais das cidades e deem opções para empresas que queiram contratar o serviço para seus funcionários. Também no ano passado, a operadora passou a oferecer produtos com esse foco no Tocantins e em Santa Catarina.