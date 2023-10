Boulos e Nunes visitam região de São Paulo com maior eleitorado da cidade

Atualizado em 30 out 2023, 19h19 - Publicado em 31 out 2023, 07h30

Por Ramiro Brites Atualizado em 30 out 2023, 19h19 - Publicado em 31 out 2023, 07h30

Há pouco menos de um ano para as eleições de 2024, o deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), visitaram neste fim de semana a Zona Leste da capital paulista, região que concentra cerca de 3,2 milhões dos 9,3 milhões de eleitores paulistanos, conforme dados de 2022 da Justiça Eleitoral.

Boulos fez uma plenária do seu programa de pré-campanha “Salve São Paulo” no Centro Capuchinho de Ação Socioeducativa (Cecapas) de Sapopemba. No sábado, ele reuniu lideranças de partidos aliados e fomentou a polarização das eleições do ano passado para a disputa municipal na capital paulista.

Como candidato de Lula, o deputado chegou a cantar parabéns para o presidente (que completou 78 anos na sexta-feira) e destacou Nunes e o governador Tarcísio de Freitas como representantes de Jair Bolsonaro em São Paulo.

A poucos quilômetros da escola estadual onde ocorreu um atentado na semana passada, Boulos falou de segurança pública e prestou um minuto de silêncio em homenagem à estudante Giovanna Bezerra Silva, de 17 anos, morta no colégio.

Continua após a publicidade

“A gente quer que o jovem na escola tenha o seu primeiro livro e não a sua primeira arma e esse vai ser um tom muito importante na campanha e no diálogo na sociedade paulistana, que nós queremos construir”, disse Boulos.

Já Ricardo Nunes, foi, no domingo, à Vila Bela, onde cerca de 60.000 pessoas moram em terrenos da empresa SPE Sapopemba. O prefeito prometeu iniciar nesta semana o processo para desapropriar a área privada e expedir a documentação aos moradores.

“A nossa ação é de uma relação aberta, transparente, direta, com uma equipe aqui que é comprometida em resolver as questões da cidade. Então, nessa data, é um marco para Vila Bela porque a partir de agora, tá aqui o nosso compromisso, a nossa palavra, está nossa determinação e começa a partir desse momento o processo de regularização de Vila Bela”, garantiu Nunes.

Continua após a publicidade

Acompanhado dos Fabrício Cobra (Casa Civil), Milton Vieira (Habitação), Alexandre Modonezi (Subprefeituras), Marcello D’Angelo (Comunicação) e Marcos Monteiro (Infraestrutura Urbana e Obras),da procuradora-Geral do Município, Marina Magro, e do presidente da COHAB, João Cury, o prefeito afirmou se tratar do maior programa de regularização fundiária do país.

Junto à promessa de oficialização dos terrenos ocupados, os moradores também escutaram o compromisso de melhorar a infraestrutura do local com obras de asfaltamento e esgotamento, o que deve permitir a chegada de serviços essenciais, como atendimento de ambulâncias, no local.

Na concorrência eminente com Guilherme Boulos, a Habitação será um tema latente na campanha de Nunes para a reeleição. O deputado ganhou relevância política pela liderança que exerce junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O atual prefeito anunciou o programa “Pode Entrar”, com 71 entidades, que prevê 20.000 moradias populares.

Continua após a publicidade

Em levantamento de intenção de votos, divulgado faz cerca de um mês, Boulos e Nunes aparecem empatados tecnicamente. Segundo o instituto Paraná Pesquisas, o deputado tem 35,1% do apoio do eleitorado, enquanto o prefeito está com 29%.