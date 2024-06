Boulos e Marina Silva lançam ex-secretária de Garcia para vereadora em SP

Principal aposta da Rede para a Câmara de Vereadores de São Paulo, Marina Bragante terá sua pré-candidatura lançada no próximo sábado. O ato terá a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da deputada estadual Marina Helou, do pré-candidato à prefeitura de SP Guilherme Boulos, além do presidente do CNPq, Ricardo Galvão, e do deputado federal Túlio Gadelha.

Marina Bragante foi secretária estadual de Desenvolvimento Econômico durante a gestão de Rodrigo Garcia, que hoje coordena a elaboração do plano de governo da tentativa de reeleição de Ricardo Nunes. Ela também exerceu o cargo de secretária adjunta de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, quando o vice-presidente Geraldo Alckmin era o governador paulista.