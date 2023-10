Boulos e as peripécias de ‘Arthur Lila’ na China

Atualizado em 27 out 2023, 16h32 - Publicado em 30 out 2023, 10h30

Na reunião de líderes dos partidos na Câmara dos Deputados, a primeira depois da viagem oficial dele à Índia e à China, o presidente da Casa, Arthur Lira, contou a todos a dificuldade que enfrentou com uma intérprete chinesa, que não conseguia falar corretamente seu sobrenome.

Ela sempre trocava o “r” pelo “l” ao pronunciar o nome dele, por mais que ele pacientemente soletrasse, bem devagar, a sílaba final do seu sobrenome.

Rápido no gatilho, o líder do PSOL, deputado federal Guilherme Boulos, aproveitou o clima ameno da reunião e disse que estava selada a dupla política do país, “Lula e Lira”, com o sotaque chinês.