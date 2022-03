Boulos desiste do Governo de SP e será candidato a deputado federal

Candidato do PSOL à Presidência em 2018, Guilherme Boulos anunciou há pouco que será candidato a deputado federal neste ano. Com isso, ele desiste da disputa pelo Governo de São Paulo, que tem Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB) como pré-candidatos do campo da esquerda.

Pelo Twitter, o coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo explicou o motivo da sua decisão. “O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a Deputado Federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de SP”, declarou.

Segundo colocado nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2020, ele acrescentou que pretende ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. “Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares”, comentou Boulos.

A outra razão é partidária. O ex-presidenciável disse querer ajudar o PSOL não apenas a superar a cláusula de barreira, mas a ampliar sua bancada no Congresso. “O PSOL é um partido fundamental para o Brasil, com pautas que precisam ter mais visibilidade e voz no Congresso”, afirmou.

“O que está em jogo neste ano não é apenas ganhar uma eleição, mas tirar o Brasil do buraco e resgatar a esperança. Eleger Lula é decisivo, mas vamos precisar de um Congresso que expresse os interesses populares. Quero estar na linha de frente desta batalha”, comentou Boulos.

Ele concluiu dizendo que tem ainda em São Paulo o desafio de derrotar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.