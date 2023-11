Boulos chama Aneel e Enel para audiência na Câmara sobre apagão em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pré candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) articula audiência pública sobre a falta de luz causada por um temporal na última sexta-feira, que ocorre às 17h desta quarta.

O parlamentar convidou integrantes da Casa Civil e da Secretaria de Governo da Prefeitura de São Paulo e pede a presença de representantes da Enel, concessionária de energia, das agências reguladoras Aneel e Arsesp, do Sindicato dos Eletricitários de SP e do economista da Unicamp, Marco Antônio Rocha.

Boulos também quer fazer diligências nas subestações danificadas e na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo. Os requerimentos para as iniciativas foram apresentados no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Urbano, da Câmara de Deputados.