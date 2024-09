Bombeiros de SC vão combater incêndios florestais em Mato Grosso

O governo de Jorginho Mello enviou, nesta semana, uma nova equipe de bombeiros militares de Santa Catarina para auxiliar no combate aos incêndios florestais na região Centro-Oeste do país.

Os bombeiros catarinenses vão atuar no Mato Grosso. “A medida reforça o compromisso do Estado em atuar de forma solidária com as regiões afetadas por desastres naturais”, diz o governo.

O novo grupo é composto por 20 bombeiros militares especializados em ações de combate a incêndios florestais e resgate. Eles ficarão 30 dias no front, integrando a missão da Força Nacional na região.

Equipados com oito veículos e materiais de última geração, os profissionais estarão mobilizados em áreas críticas onde as chamas consomem a vegetação.