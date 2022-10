Bolsonaro volta a Minas Gerais pela quinta vez no segundo turno

Atualizado em 25 out 2022, 23h18 - Publicado em 26 out 2022, 09h30

Por Ramiro Brites

Acompanhado do governador Romeu Zema, Jair Bolsonaro cumpre nesta quarta agenda em Teófilo Otoni e Uberlândia no quinto dia de visita a Minas Gerais após o primeiro turno. O presidente tenta reverter uma vantagem de mais de 560.000 votos de Lula no segundo maior colégio eleitoral do país.

Como o Radar mostrou na edição de Veja que está nas bancas, Zema está empenhado em angariar eleitores para o presidente no estado. Além do capital político do governador reeleito no primeiro turno com mais de 6 milhões de votos, a dupla conta com aporte pesado das mineradoras para a campanha bolsonarista.

Bolsonaro está em busca de cerca de 854.000 votos de mineiros que elegeram Zema, mas não votaram no presidente. As eleições em Minas costumam refletir o resultado estadual. Sem litoral, o estado faz fronteira com regiões importantes do país e tem um perfil heterogêneo de eleitores. Com a influência da Bahia, o Norte do estado é lulista. Por outro lado, uma parcela da população próxima ao interior de São Paulo dá preferência ao candidato à reeleição.

Candidato à vice-presidência, Walter Braga Netto também marcou presença em Minas Gerais. O ex-ministro esteve nos dias 13 e 19 em Belo Horizonte e nesta terça cumpriu uma agenda intensa no interior mineiro. No mesmo dia, o general visitou Manhuaçu, Muriaé, Viçosa, Ponte Nova e Ipatinga.

Confira as visitas de Jair Bolsonaro a Minas no segundo turno:

Belo Horizonte – 6 de outubro

Belo Horizonte – 12 de outubro

Belo Horizonte – 14 de outubro

Montes Claros e Juiz de Fora – 18 de outubro

Teófilo Otoni e Uberlândia – 26 de outubro