Bolsonaro volta a dizer que vai provar corrupção petista no BNDES

O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesta quarta-feira sobre a “corrupção petista” no BNDES — que, segundo ele, teria comprometido quase meio trilhão de reais nos 14 anos de governos do PT.

Na última semana, Bolsonaro já havia participado de live com o presidente do banco, Gustavo Montezano, para apresentar relatórios que comprovariam as irregularidades — no entanto, acabou não mostrando documentos e admitiu que não houve caixa-preta na estatal.

“Vou mostrar coisa nova agora na live, levei o presidente do BNDES, mostrando que foi mal usado ou desviado 500 bilhões de reais em 14 anos. Mostrando que a Caixa Econômica, foi 45 bilhões (…) Endividamento da Petrobras de 900 bilhões de reais. Você que bota gasolina no carro, tá satisfeito? É desvio e má gestão (…) E o cara que fez isso, você quer que volte a fazer de novo?”, disse Bolsonaro a apoiadores no Palácio da Alvorada.

O presidente disse, ainda, que na live desta quinta-feira vai mostrar uma estatal de Minas Gerais que também teve recursos desviados ou mal investidos: “É o que aquela empresa não produziu, o prejuízo que tivemos importando esse material, toda semana eu vou mostrar alguma coisa”, declarou.