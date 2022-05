Bolsonaro volta a atacar STF por marco temporal: ‘Acabou, p…’

Jair Bolsonaro voltou a atacar o STF pelo julgamento do chamado marco temporal, que muda o entendimentos sobre a demarcação das terras indígenas no país. Segundo ele, o ministro Edson Fachin “luta de todas as maneiras para aprovar” a tese que amplia os direitos de demarcação. O julgamento foi interrompido em setembro passado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Bolsonaro disse que a expansão da área de direito aos indígenas seria prejudicial ao agronegócio e usou um palavrão para enfatizar que, se dependesse dele, não haveria mais demarcação de terras no país. “Acabou, p…”, disse Bolsonaro nesta segunda, durante evento do setor de supermercados em São Paulo.

“Outra coisa que fizeram e é de extrema importância. Eu sei que não deveria falar. Mas temos no Brasil o equivalente a região Sudeste demarcada como terra indígena. Só para lembrar, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Olha o tamanho da área. Isso demarcado como terra indígena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fachin luta de todas das maneiras para aprovar, o novo marco temporal. O que é isso? Leva-se em conta não mais o limite final de ocupação de terras por indígenas, mas fica sendo para a vida toda. De imediato, caso seja aprovado, nós teremos além da região Sudeste, uma área equivalente a região Sul demarcada como terra indígena e, pela localização geográfica, teremos mais uma área do tamanho do estado de São Paulo inviabilizada para o agronegócio. Acabou. Acabou, p….”