Bolsonaro volta a atacar ministros do STF: ‘Adolescentes’

Jair Bolsonaro deu uma entrevista nesta quarta em que voltou a bater nos ministros do STF que estão envolvidos na gestão do TSE. As críticas do presidente foram direcionadas ao atual presidente da Justiça Eleitoral, Luís Roberto Barroso, o vice-presidente do tribunal, Edson Fachin, que assume o comando do TSE nos próximos dias, e Alexandre de Moraes, que vai comandar a Corte eleitoral a partir de agosto. Bolsonaro falou do trio ao repercutir declarações dos ministros sobre ataques hackers ao sistema eleitoral.

Ao comentar a ação do STF no inquérito que investiga a atuação de milícias digitais, Bolsonaro foi direto contra Moraes. “É lamentável que esteja na mão dele (a investigação), usando um subterfúgio para chegar a minha pessoa. Ele bate na tecla de gabinete de ódio o tempo todo. Eu desafio qualquer pessoa me apresentar uma matéria produzida pelo gabinete de ódio”, diz Bolsonaro na Jovem Pan.

“Essas três pessoas (Barroso, Fachin e Moraes) não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. São pessoas que se comportam como adolescentes, tem um objetivo… Agora, o que fica da ação desses três ministros do STF, me parece que eles têm um interesse, né? Primeiro, buscar uma maneira de me tornar inelegível na base da canetada. A outra, é eleger o seu candidato. Eleger o Lula”, seguiu Bolsonaro.